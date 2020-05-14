РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 мая. В поселке Дубровицы Подольска вандалы облили припаркованную машину неизвестной жидкостью и повредили краску, сообщила «РИАМО в Подольске» пострадавшая.

«Инцидент произошел в период с 10 по 13 мая у подъезда №3 дома №9 в поселке Дубровицы. 13 мая в 17:00 я вышла из дома и обнаружила, что моя машина облита каким-то химическим веществом из-за чего повредилась краска. Машине нанесен огромный ущерб, и я разыскиваю очевидцев данного происшествия», - сказала пострадавшая.

Она добавила, что просит всех, кто владеет какой-либо информацией о данном инциденте, сообщить Анастасии Драгуновой в соцсети «ВКонтакте».