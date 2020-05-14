РИАМО - 14 мая. Представителей малого бизнеса с оборотом от 30 миллионов рублей в год с 1 сентября могут обязать принимать к оплате карты «Мир», соответствующие поправки в Госдуме планируют принять в весеннюю сессию, пишет газета «Известия».

«В Роспотребнадзоре подчеркнули, что это позволит избежать нарушения прав клиентов, а также снизит объемы обналичивания денег через серые схемы», - говорится в материале.

На сегодняшний день, по оценкам специалистов, всего порядка 70% малого бизнеса принимает к оплате карты. На сегодня принимать к оплате карты «Мир» обязаны торговые точки с оборотом более 40 миллионов рублей в год. Законопроект предусматривает постепенное снижение этого порога. Так, с 1 сентября 2020 года принимать карты «Мир» планируют обязать торговые точки с оборотом от 30 миллионов рублей, а с 1 января 2021 года — от 20 миллионов.

«Поправки в закон «О защите прав потребителей», которые обязывают небольшие торговые точки обслуживать карты «Мир», примут до конца июля 2020 года, если не будет «особых преткновений», - добавляется в статье.

По мнению первого зампреда комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николая Арефьева, это приоритетная инициатива, потому что карты с национальной платежной системой требуется популяризовать, обеспечив устойчивость в их использовании.