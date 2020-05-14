РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 14 мая. Жители Дзержинского смогут купить защитные маски в государственных аптеках, сообщила в своем Instagram-аккаунте глава городского округа Дзержинский Людмила Иванова.

Жители Московской области старше 65 лет смогут купить маски по льготной цене - 11 рублей за штуку. По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, по такой спеццене средства защиты продают в госаптеках. Нужно лишь показать соцкарту или назвать номер, к которому она привязана.

«Сегодня проверила, маски в наличии имеются. Госаптека находится на втором этаже в здании нашей поликлиники. Остро стоит вопрос, как купить такие маски одиноким жителям старше 65 лет. Тем, кто строго соблюдает самоизоляцию и не выходит из дома, мы обязательно поможем», - написала Иванова.

Она отметила, что в округе работает горячая линия.

«Можно оставить заявку. Волонтер купит и принесет домой маски. Номер телефона: 8(495)550-03-03», - подчеркнула Иванова.

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14 МАЯ

- Еще 14 человек с коронавирусом умерли в Подмосковье. За весь период в Московской области выявили 24580 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

- За сутки в России зарегистрировали 9974 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 918 заболевших. В Москве - 4712.

- В Москве за сутки умерли 58 пациентов с положительным результатом тестов на коронавирусную инфекцию, за весь период в городе скончались 1290 человек с коронавирусом.