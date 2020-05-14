РИАМО - 14 мая. В Москве за сутки выявили 4712 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 42,3% новых пациентов — это люди в возрасте от 18 до 45 лет, сообщает столичный оперштаб по ситуации с Covid-19.

«42,3% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 35,7% – от 46 до 65 лет, 9% - от 66 до 79 лет, еще 6% – старше 80 лет. Также 7% среди заболевших - дети. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением», – говорится в сообщении.

Под симптомами ОРВИ может скрываться Covid-19. Эта болезнь может протекать в легкой форме, но также способна приводить к осложнениям и смерти. Поэтому зараженным опасно заниматься самолечением. При первых признаках заболевания нужно вызвать врача.

Всего в Москве на данный момент зафиксировали 130 716 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

До 31 мая включительно москвичи обязаны соблюдать режим самоизоляции. Выходить из дома можно только при острой необходимости, для поездок на транспорте нужно оформить пропуск. Также в Москве обязательно ношение защитных масок в общественных местах и транспорте.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

14 МАЯ

- Еще 14 человек с коронавирусом умерли в Подмосковье. За весь период в Московской области выявили 24580 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

- За сутки в России зарегистрировали 9974 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 918 заболевших. В Москве - 4712.

- В Москве за сутки умерли 58 пациентов с положительным результатом тестов на коронавирусную инфекцию, за весь период в городе скончались 1290 человек с коронавирусом.