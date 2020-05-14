РИАМО - 14 мая. Дилеры по продаже авто ведут переговоры с властями Подмосковья и Москвы об открытии салонов для посетителей, на Московский регион приходится значительная часть российского рынка в этой сфере, пишет в четверг газета «Известия».

После ослабления карантинных мер по коронавирусу в регионах начали работать автосалоны, офлайн-торговлю машинами разрешили власти более 20 субъектов, однако в Москве и Подмосковье, где расположена значительная часть авторынка, доступ в шоурумы по-прежнему закрыт.

«Сейчас дилеры ведут переговоры об открытии салонов для посетителей с властями Москвы и Московской области, на которые приходится около трети общего объема продаж машин в стране. Авторетейл готов соблюдать все предосторожности, связанные с эпидемиологической обстановкой», – говорится в материале.

Глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Олег Моисеев отметил, что в салонах автодилеров нетрудно обеспечить соцдистанцию, санитарную обработку, масочный режим и другие меры для борьбы с Covid-19. По словам Моисеева, по всей стране в апреле продали всего 38,9 тысячи машин по сравнению с 141 тысячей в апреле 2019 года. Но реальный спад был больше и составил около 80%.

Падение продаж в мае ожидается на 30-40%, а потери дилеров можно будет сопоставить с апрельскими, которые составляют 200 миллиардов рублей. По стране также действуют меры стимулирования спроса на новые машины. Объем госсубсидий на 2020 год для льготного кредитования составляет 10,5 миллиардов рублей.

В дилерской автослужбе «Рольф» подчеркнули, что в условиях закрытия шоурумов в регионах присутствия – в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге – дилер развивает онлайн-продажи. Однако подобный формат может быть лишь временной заменой полноценной работе.

В Подмосковье разрешено пока только ремонтировать авто транспортных предприятий и служб, которые обеспечивают жизнедеятельность области. Возобновить техобслуживание авто всех организаций и физлиц планируется с 18 мая.

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14 МАЯ

- Еще 14 человек с коронавирусом умерли в Подмосковье. За весь период в Московской области выявили 24580 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

- За сутки в России зарегистрировали 9974 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 918 заболевших. В Москве - 4712.

- В Москве за сутки умерли 58 пациентов с положительным результатом тестов на коронавирусную инфекцию, за весь период в городе скончались 1290 человек с коронавирусом.