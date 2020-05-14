РИАМО - 14 мая. За последние сутки в Подмосковье скончались 14 человек с подтвержденным Covid-19, за весь период в регионе умерли 240 заразившихся, говорится в сообщении Московского областного штаба по коронавирусу.

За весь период в Московской области выявили 24580 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Подмосковье выздоровели после коронавируса 1987 человек.

В России за весь период зафиксировали 252245 случаев заражения коронавирусом.

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14 МАЯ

- Еще 14 человек с коронавирусом умерли в Подмосковье. За весь период в Московской области выявили 24580 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

- За сутки в России зарегистрировали 9974 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 918 заболевших. В Москве - 4712.

- В Москве за сутки умерли 58 пациентов с положительным результатом тестов на коронавирусную инфекцию, за весь период в городе скончались 1290 человек с коронавирусом.