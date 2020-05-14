РИАМО - 14 мая. В Подмосковье вылечились еще 242 пациента, у которых ранее выявили коронавирус, на данный момент в регионе выздоровели 1987 человек, сообщает областной оперштаб.

За последние сутки в Московской области зафиксировали 918 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, за весь период в регионе выявили 24 580 случаев инфицирования.

Из-за распространения коронавируса в Московской области по 31 мая действует режим самоизоляции. Выходить из дома можно только при острой необходимости, для поездок на транспорте нужно оформить пропуск.

Также в Подмосковье обязательно ношение защитных масок в общественных местах и транспорте.

Текстовая трансляция

14 МАЯ

- Еще 14 человек с коронавирусом умерли в Подмосковье. За весь период в Московской области выявили 24580 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

- За сутки в России зарегистрировали 9974 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 918 заболевших. В Москве - 4712.

- В Москве за сутки умерли 58 пациентов с положительным результатом тестов на коронавирусную инфекцию, за весь период в городе скончались 1290 человек с коронавирусом.