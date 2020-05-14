РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 мая. Дорожники очистили от разлитого бетонного раствора обочину дороги по улице Быковская в Подольске, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал жалобу на уборку обочины на Быковской улице. Он отметил, что по всей улице вдоль обочины раскидали бетонный раствор, который необходимо убрать.

«Сотрудники Домодедовского регионального управления автомобильных дорог №4 осмотрели автомобильную дорогу по улице Быковская. Осмотр подтвердил наличие пыли, грязи, мусора на проезжей части. Работы по очистке проезжей части дороги выполнены», - сказал начальник Домодедовского регионального управления автомобильных дорог №4 Игорь Мясоедов.

Он добавил, что указанная в обращении автодорога входит в реестр собственности Московской области и находится в оперативном управлении ГБУ МО «Мосавтодор». На территории округа регулярные работы по очистке данной дороги выполняются работниками ГБУ МО «Мосавтодор» согласно графику.

«Мы усилили контроль за соблюдением своевременности и качества уборки», - заключил Мясоедов.