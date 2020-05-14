РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 мая. Полицейские Подольска задержали 36-летнюю приезжую, которую подозревают в хищении сумки со 173 тысячами рублей из квартиры местного жителя, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть Климовского отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от 54-летнего местного жителя. Он рассказал, что неизвестная в квартире дома на улице Юбилейная совершила хищение сумки, в которой находились денежные средства, принадлежащие заявителю. Общая сумма материального ущерба составила 173 тысячи рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции по подозрению в совершении преступления задержали 36-летнюю уроженку одной из республик Средней Азии. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье «Кража», - говорится в сообщении.

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Злоумышленница задержана и помещена в изолятор временного содержания УМВД России по Подольску.