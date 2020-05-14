РИАМО - 14 мая. За минувшие сутки в Московской области выявили 918 случаев заражения коронавирусной инфекцией, за весь период в регионе зафиксировали 24580 случаев Covid-19, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
В России за сутки зарегистрировали 9974 случая коронавируса. За весь период в стране выявили 252245 случаев заражения Covid-19, скончались 2305 пациентов, выздоровели 53530 человек.
В Подмосковье с 12 мая нельзя находиться в общественных местах без средств индивидуальной защиты.
В регионе продолжает действовать режим всеобщей самоизоляции по 31 мая, выходить из дома можно только при крайней необходимости.
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Текстовая трансляция
14 МАЯ
- Еще 14 человек с коронавирусом умерли в Подмосковье. За весь период в Московской области выявили 24580 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
- За сутки в России зарегистрировали 9974 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 918 заболевших. В Москве - 4712.
- В Москве за сутки умерли 58 пациентов с положительным результатом тестов на коронавирусную инфекцию, за весь период в городе скончались 1290 человек с коронавирусом.
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