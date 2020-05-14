РИАМО - 14 мая. В Московском метрополитене за два дня оштрафовали 198 человек за нарушение масочного режима, при этом главная цель проверок — не штрафы, а повышение безопасности во всем общественном транспорте, сообщает РИА Новости.

«За последние два дня за отсутствие масок и перчаток оштрафовано 198 человек. После введения режима более 98% пассажиров метро добросовестно соблюдают требования, хотя ранее в масках было 58%», - сказал исполняющий обязанности руководителя ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов.

Он подчеркнул, что в столице действует масочный режим, находиться в общественных местах и транспорте без масок и перчаток нельзя.

По словам Султанова, введение масочного режима — это шаг к возвращению к обычной жизни. Соблюдение режима сокращает вероятность распространения коронавируса. При этом он заметил, что главная цель проверок — не штрафы, а повышение безопасности во всем общественном транспорте Москвы.

Вместе с введением обязательного ношения масок и перчаток в столице продлили действие режима самоизоляции. Выходить из дома горожане могут только по веской причине, а для поездок на транспорте нужны пропуска.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

14 МАЯ

- Еще 14 человек с коронавирусом умерли в Подмосковье. За весь период в Московской области выявили 24580 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

- За сутки в России зарегистрировали 9974 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 918 заболевших. В Москве - 4712.

- В Москве за сутки умерли 58 пациентов с положительным результатом тестов на коронавирусную инфекцию, за весь период в городе скончались 1290 человек с коронавирусом.