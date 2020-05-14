РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 мая. В подмосковном Подольске предпринимателям рассказали о мерах поддержки государства и способах оформления помощи, сообщается в группе «Единая Россия» Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

13 мая в рамках реализации партийного проекта «Локомотивы роста» депутат совета депутатов, член фракции «Единая Россия», муниципальный куратор партийного проекта Виктор Щукин провел прием-консультацию предпринимателей в дистанционном режиме.

«Вопросов было много, в основной массе представители предпринимательского сообщества обращались за консультацией на тему поддержки от государства и каким образом ее правильно оформить. Один из предпринимателей обратился с просьбой помочь разобраться с неправомерным наложением ареста на его счет в банке», - говорится в сообщении.

По словам Щукина, каждый вопрос рассмотрели детально, предприниматели получили разъяснения и рекомендации.

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14 МАЯ

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- За сутки в России зарегистрировали 9974 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 918 заболевших. В Москве - 4712.

- В Москве за сутки умерли 58 пациентов с положительным результатом тестов на коронавирусную инфекцию, за весь период в городе скончались 1290 человек с коронавирусом.