РИАМО – 14 мая. Государственные корпорации «Росатом», «Ростех» и «ВЭБ.РФ» заключили соглашение на строительство не менее 25 заводов по энергетической утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО), которые прошли сортировку, сообщается на сайте «Ростеха».

Для обслуживания крупнейших туристических центров России стороны готовы возвести предприятия с высокой степенью локализации производства оборудования. Предприятия планируется построить в агломерациях с населением не ниже 500 тысяч человек.

«Строительство 25 современных предприятий по выработке энергии из отходов позволит предотвратить возникновение более 80 новых мусорных полигонов, закрыть 25 действующих и сохранить около 60 тысяч гектаров земель», – сказал генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

Соглашение о сотрудничестве подписали гендиректор «Ростеха», генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев и председатель «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов. Целью проекта является внедрение лучших мировых практик в области обращения с ТКО, а также снижение экологического вреда от полигонных захоронений.

На время строительства 25 заводов в рамках проекта «Энергия из отходов» в регионах создадут около 25 тысяч новых рабочих мест (1 тысяча человек на стройплощадку) и 2,5 тысячи рабочих мест на период эксплуатации объектов. Общая стоимость проекта оценивается в 600 миллиардов рублей, предполагаемый объем участия «ВЭБ.РФ» – около 200 миллиардов рублей.

При условии реализации проекта в полном объеме, российская промышленность получит приток дополнительных инвестиций в размере 459 миллиардов рублей. При наличии готового в РФ решения в области выработки энергии из отходов появится возможность экспортировать его в Индию, Индонезию, ЮАР и другие страны.

Дочерняя компания «Ростеха» – «РТ-Инвест» при участии госкорпорации «ВЭБ.РФ» реализует пилотный проект строительства заводов по энергетической утилизации ТКО в Подмосковье «Энергия из отходов». Компания строит четыре завода по утилизации отходов на территории Подмосковья в Наро-Фоминском и Богородском округах, а также в городских округах Солнечногорск и Воскресенск.