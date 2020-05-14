РИАМО - 14 мая. Российским школам рекомендовали отменить общие перемены после открытия во время поэтапного снятия ограничений, связанных с распространением коронавируса, сообщает Федеральное агентство новостей.

Соответствующий документ по организации работы образовательных учреждений во время постепенного снятия ограничений на фоне пандемии коронавируса опубликовал Роспотребнадзор.

«Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок», — отмечается в документе.

Кроме того, ведомство рекомендует отказаться от проведения массовых мероприятий и по возможности уменьшить число учеников в классе. Во время перемен рекомендовано проводить обеззараживание помещений.

Ранее замминистра просвещения Дмитрий Глушко рассказал, что ученики 11-х классом в рамках ЕГЭ смогут выбрать то количество предметов, которое необходимо для поступления в вуз. Также он отметил, что ученики девятых классов могут быть освобождены от ОГЭ.

В России ЕГЭ планируется провести с 4 по 25 августа, в качестве альтернативы рассматривается период с 11 по 31 августа. Экзамен перенесли из-за распространения коронавируса.

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14 МАЯ

- Еще 14 человек с коронавирусом умерли в Подмосковье. За весь период в Московской области выявили 24580 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

- За сутки в России зарегистрировали 9974 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 918 заболевших. В Москве - 4712.

- В Москве за сутки умерли 58 пациентов с положительным результатом тестов на коронавирусную инфекцию, за весь период в городе скончались 1290 человек с коронавирусом.