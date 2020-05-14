РИАМО - 14 мая. Российским школам рекомендовали отменить общие перемены после открытия во время поэтапного снятия ограничений, связанных с распространением коронавируса, сообщает Федеральное агентство новостей.
Соответствующий документ по организации работы образовательных учреждений во время постепенного снятия ограничений на фоне пандемии коронавируса опубликовал Роспотребнадзор.
Кроме того, ведомство рекомендует отказаться от проведения массовых мероприятий и по возможности уменьшить число учеников в классе. Во время перемен рекомендовано проводить обеззараживание помещений.
Ранее замминистра просвещения Дмитрий Глушко рассказал, что ученики 11-х классом в рамках ЕГЭ смогут выбрать то количество предметов, которое необходимо для поступления в вуз. Также он отметил, что ученики девятых классов могут быть освобождены от ОГЭ.
В России ЕГЭ планируется провести с 4 по 25 августа, в качестве альтернативы рассматривается период с 11 по 31 августа. Экзамен перенесли из-за распространения коронавируса.
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14 МАЯ
- Еще 14 человек с коронавирусом умерли в Подмосковье. За весь период в Московской области выявили 24580 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
- За сутки в России зарегистрировали 9974 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 918 заболевших. В Москве - 4712.
- В Москве за сутки умерли 58 пациентов с положительным результатом тестов на коронавирусную инфекцию, за весь период в городе скончались 1290 человек с коронавирусом.
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