РИАМО - 14 мая. За прошедшие сутки в Москве выявили 4712 случаев заражения коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии зафиксировано 130716 случаев инфицирования, говорится в сообщении оперштаба по коронавирусу в столице.

В России за сутки выявили 9974 случая коронавируса в 84 регионах, за весь период зафиксировали 252245 случаев заражения. С начала пандемии скончались 2305 пациентов, выздоровели 53530 человек.

В Москве с 12 мая обязательно нужно носить маски и перчатки в общественных местах для профилактики коронавирусной инфекции.

В рамках введенного из-за пандемии Covid-19 режима самоизоляции до 31 мая включительно выходить из дома можно только по веским причинам: в магазин, аптеку, для выгула собак и выноса мусора.

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14 МАЯ

- Еще 14 человек с коронавирусом умерли в Подмосковье. За весь период в Московской области выявили 24580 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

- За сутки в России зарегистрировали 9974 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 918 заболевших. В Москве - 4712.

- В Москве за сутки умерли 58 пациентов с положительным результатом тестов на коронавирусную инфекцию, за весь период в городе скончались 1290 человек с коронавирусом.