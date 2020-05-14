РИАМО - 14 мая. На территории Подмосковья и Москвы объявили «желтый» уровень погодной опасности на 15 мая из-за сильного порывистого ветра, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» — это второй уровень погодной опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Предупреждение из-за порывистого ветра будет действовать в Московском регионе с 09:00 до 21:00 15 мая.

«Желтый» уровень погодной опасности также объявили на территории Костромской, Владимирской, Белгородской и Ивановской областей Центрального федерального округа РФ.

В Московском регионе ночью 15 мая будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь. Температура воздуха составит 4-6 градусов тепла, будет дуть северо-западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду. Днем температура поднимется до плюс 13-15 градусов, сохранятся облачность и возможность небольших осадков. Порывы северо-западного ветра усилятся до 15 метров в секунду.