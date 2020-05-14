РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 14 мая. ООО «С3 «8 Кленов», являющееся застройщиком ЖК «Миниполис 8 Кленов» в Красногорске, получила разрешение о заключении договоров долевого участия, сообщается на официальном сайте Главгосстройнадзора Подмосковья.

Заключение о соответствии компании и ее проектной декларации требованиям 214-ФЗ (ЗОСТ) дает застройщику право заключать с гражданами договоры долевого участия при строительстве четырех домов (К1, К2, К3, К4) ЖК «Миниполис 8 Кленов», который возводится в микрорайоне Опалиха городского округа Красногорск.

«Имея на руках заключение о соответствии, застройщик вправе зарегистрировать в Росреестре первый договор долевого участия на объекты и начать привлечение денежных средств граждан», – пояснил руководитель Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян.

Согласно проекту, дома рассчитаны на 935 квартир общей жилой площадью 55,6 тысяч квадратных метров. В домах предусмотрено 792 нежилых помещения площадью 15,5 тысяч квадратных метров.

«Следить за ходом строительства указанных домов можно в мобильном сервисе «Подмосковные стройки» на платформе «Добродел». Для этого необходимо в фильтрах ввести название жилого комплекса или застройщика», - добавляется в материале.

В Московской области функцию по выдаче ЗОСТ осуществляет Главгосстройнадзор. При этом учитывается ряд факторов. Так, застройщик не может находиться в процедуре ликвидации или банкротстве, он не должен числиться в реестре недобросовестных поставщиков и участников аукциона, его деятельность не должна быть приостановлена, а у руководства компании и главного бухгалтера не должно иметься судимостей.