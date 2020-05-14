РИАМО - 14 мая. На данный момент 96% пассажиров Московского метрополитена носят защитные маски, также у 93% есть перчатки, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

«Мы запустили онлайн-сервис со статистикой о том, сколько пассажиров метро носят маски и перчатки прямо сейчас. Данные обновляются каждый час, а еще мы транслируем их на экран на станции «Проспект Мира», - говорится в сообщении

С 12 мая граждане обязаны надевать маски и перчатки в общественном транспорте. При этом купить их можно прямо на станции метро.

Маломобильные граждане, которые пользуются услугами Центра обеспечения мобильности пассажиров метро, могут получить средства индивидуальной защиты от инспектора бесплатно.

В Москве продолжает действовать режим самоизоляции, гражданам нельзя выходить без веской причины из дома. Для поездок на транспорте нужен пропуск.

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Текстовая трансляция

14 МАЯ

- Еще 14 человек с коронавирусом умерли в Подмосковье. За весь период в Московской области выявили 24580 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

- За сутки в России зарегистрировали 9974 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 918 заболевших. В Москве - 4712.

- В Москве за сутки умерли 58 пациентов с положительным результатом тестов на коронавирусную инфекцию, за весь период в городе скончались 1290 человек с коронавирусом.