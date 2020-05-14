РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 мая. Полицейские Подольска задержали мужчину, подозреваемого в грабеже из квартиры на Литейной улице, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть 2-го отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от 68-летнего местного жителя. Он рассказал, что неизвестный в квартире дома на улице Литейной, применив насильственные действия в отношении заявителя, похитил ноутбук стоимостью 18 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления был задержан ранее судимый 42-летний местный житель. В отношении подозреваемого следователем возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ «Грабеж», - говорится в сообщении.

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет. Злоумышленник задержан.