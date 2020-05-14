РИАМО – 14 мая. Банк России направил в Госдуму годовой отчет за 2019 год, документ будут рассматривать на пленарном заседании нижней палаты парламента, сообщает Газета.ru.

«В отчете говорится о приоритетах Банка России и о решениях, которые принимал регулятор для обеспечения ценовой и финансовой стабильности и развития финансового рынка страны», – говорится в сообщении.

Документ будет рассматриваться на пленарном заседании Госдумы. Нижняя палата парламента также направит отчет президенту РФ Владимиру Путину и в правительство страны.