РИАМО - 14 мая. Более 370 тысяч заявок оставили жители столицы на оказание социальных услуг на дому, большинство заявок выполняется соцработниками в тот же день, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Первыми в режим самоизоляции по указу мэра перешли пожилые москвичи и люди с хроническими заболеваниями. Для того, чтобы им проще было справляться с бытовыми делами, <…> в городе была сформирована команда социальных помощников», – сказала Ракова.

Она добавила, что в команду социальных помощников вошли как социальные работники, так и волонтеры, изъявившие желание помочь людям.

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13 МАЯ

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