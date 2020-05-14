РИАМО - 14 мая. Объем закупок у частных предпринимателей через портал поставщиков в первом квартале 2020 года вырос на 30 процентов, за это время было заключено около 24 тысяч онлайн-контрактов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«За год объем закупок у индивидуальных предпринимателей и физических лиц через портал поставщиков вырос на 30 процентов. В первом квартале 2019 года с ними было заключено контрактов на 1,6 миллиарда рублей, сегодня это уже 2,7 миллиарда рублей», — сказал заместитель vэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко добавил, что портал поставщиков предоставляет для физических лиц и самозанятых граждан необходимые инструменты и сервисы для участия в закупках малого объема.

«Это поможет бизнесу и индивидуальным предпринимателям в условиях ограничительных мер открыть для себя новые возможности, рынки сбыта и способы продвижения продукции, найти партнера или нужный товар по оптимальной цене. Полный функционал доступен не только представителям Москвы, но и 34 регионам России», — отметил Лысенко.

Руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков заключил, что индивидуальные предприниматели и физические лица при работе с городскими заказчиками составляют конкуренцию более крупным компаниям строительной отрасли и сферы бытовых услуг.

«Чаще всего в этом году городские заказчики заключали с физлицами и индивидуальными предпринимателями контракты на поставку хозяйственных товаров, на оказание услуг по техническому обслуживанию, а также на проведение различных проектных работ», — сказал Лысенко.