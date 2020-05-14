РИАМО - 14 мая. Музей Победы к акции «Ночь в музее» подготовил театрализованное представление с реконструкторами, которое продемонстрирует оборону Брестской крепости в начале Великой Отечественной войны, кроме того, в Сеть будут загружены документальные фильмы о войне, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Мы традиционно готовим особую программу в рамках акции «Ночь в музее». 16 мая наши гости в Сети смогут увидеть театрализованное представление, во время которого гиды реконструируют одно из первых сражений Великой Отечественной войны — оборону Брестской крепости в июне 1941 года», — сказал представитель пресс-службы Музея Победы.

Он добавил, что в аккаунте музея в YouTube можно будет посмотреть документальные фильмы о важных моментах 1940-х годов, о судьбах военачальников и интервью с героями войны.

Кроме того, можно будет послушать концерт детского музыкального театра «Домисолька». Они исполнят военные песни, например, «Три танкиста», «Алеша» и «Синий платочек». Запись выступления опубликуют на YouTube-канале. Концерт можно будет посмотреть с 16:00.

В 17:00 в этом же аккаунте покажут спектакль, снятый в музее, где располагается экспозиция «Подвиг народа». Новое выставочное пространство открылось 9 мая. Там расположились трехмерные художественные панорамы и декорации, которые максимально приближены к историческим событиям.

На сайте музея 16 мая откроется онлайн-выставка, в рамках которой покажут более 100 графических работ, объединенных темой «Антифашистская графика времен войны».