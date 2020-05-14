РИАМО - 14 мая. На территории СНТ Соната в деревне Надовражино городского округа Истра обнаружили боеприпас времен Великой Отечественной войны, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.



«В 20:30 13 мая 2020 года от оперативного дежурного ЕДДС городскому округу Истра в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Московской области поступило сообщение об обнаружении боеприпаса времен Великой Отечественной войны», - говорится в сообщении.



Угрозы жизни населения нет. Выставлена охрана силами ОМВД городского округа Истра. Изъятие и уничтожение боеприпасов запланировано на четверг.