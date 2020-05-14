РИАМО - 14 мая. За неделю более 100 тысяч раз посмотрели онлайн-выставку «Москва – с заботой об истории», около 30% посетителей оказались младше 35 лет, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Активнее всего жители просматривали раздел, посвященный военным и политическим событиям. Внимание также привлекли уникальная коллекция писем и галерея предметов той эпохи, которые можно рассмотреть в трехмерном формате. Приятно видеть, что проект заинтересовал молодых жителей Москвы и других городов — посетителей в возрасте до 35 лет у музея около 30%», — сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В виртуальном музее представлено более шести тысяч документов, среди которых письма, дневники, фотографии, открытки, газеты, рисунки, справки и плакаты. Все они рассказывают личные истории людей, защищавших Родину.

Некоторые экспонаты имеют историческую ценность — например, карты Генерального штаба Красной армии, принадлежавшие полковнику артиллерии Федору Леонову. На них отображены линии фронтов и другие аспекты оперативной обстановки районов Курской дуги, Харькова и Никополя. Это практически полный комплект военно-топографических карт штаба Красной армии среднего звена, применявшихся в годы войны.