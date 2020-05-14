РИАМО - 14 мая. Музей Москвы, Биологический музей имени К.А. Тимирязева и галерея «Беляево» подготовили специальную программу для детей всех возрастов в рамках акции «Ночь в музее», мероприятия будут проходить на сайтах этих учреждений 16 мая с 16:00 до 20:00, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Приглашаем детей и родителей не выходя из дома посетить театральный фестиваль и мастер-класс по декорированию предметов, а также провести научные эксперименты. Мероприятия рассчитаны на детей всех возрастов», — сказал представитель пресс-службы департамента культуры города Москвы.

На сайте Музея Москвы пройдет театральный фестиваль «Город в окне», для посетителей покажут детский спектакль «Сказка о попе работнике его Балде», также можно будет посмотреть фрагмент спектакля театра теней «Несу разное несуразное». Еще посетителей ожидает кукольная постановка «Петрушкино», роли в котором исполнят актриса детского театра «КИТ» Екатерина Малетина и режиссер Владислав Костин.

В 18:00 галерея «Беляево» приглашает детей всех возрастов на мастер-класс по декорированию предметов. Его проведет сотрудница галереи Екатерина Лощинская. Она покажет, как можно украсить вазу, чашку или шкатулку при помощи обычной бумажной салфетки. Видео мастер-класса можно будет посмотреть на страницах галереи в Facebook, «ВКонтакте» и Instagram, а также на Youtube-канале учреждения.

В Биологическом музее имени К.А. Тимирязева пройдут обучающие мероприятия. В 18:00 на сайте учреждения для посетителей от пяти до восьми лет пройдет урок «Микромонстры: бактерии и вирусы». Во время занятия участникам расскажут о разных бактериях и вирусах. В 20:00 для участников старше 10 лет пройдет урок «В мире микробов», на котором расскажут, как ученые изучают бактерии.