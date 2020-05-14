РИАМО - 14 мая. В Подмосковье и столице в четверг ожидаются кратковременные дожди и ветер с порывами до 16 метров в секунду, максимальная температура воздуха составит плюс 13 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«При облачной погоде с прояснениями местами пройдут небольшие кратковременные дожди. Ветер юго-западный, 4-9 метров в секунду, местами порывы 12-16 метров в секунду», - говорится в сообщении.

Температура воздуха в Москве будет колебаться от 11 до 13 градусов тепла. В Московской области температура поднимется до плюс 8 – плюс 13 градусов. Атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба, а относительная влажность воздуха будет около 40%.

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