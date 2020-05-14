РИАМО - 14 мая. Участники второго онлайн-марафона «День наследия — 2020», который проведут 16 мая, смогут посетить виртуальные экскурсии по старинным московским особнякам, совершить онлайн-прогулки по Парижу, Марселю, Лейпцигу и Лондону, а также услышать лекции о реставрации и архитектуре, говорится в сообщении пресс-службы Мосгорнаследия.

Мероприятие проведут в преддверии Международного дня музеев, который отмечается 18 мая.

«Исторический онлайн-марафон, приуроченный к Международному дню музеев, будет идти весь день: начнется в 11 утра и завершится после 22 часов. Участие в нем примут эксперты из разных стран», - сказала заместитель мэра в правительстве Москвы — руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Она добавила, что эксперты расскажут о знаковых зданиях и ансамблях столицы и городов Европы, в том числе об архитектурных памятниках Франции, Германии и Великобритании.

Трансляция марафона будет бесплатной, ее можно будет увидеть на YouTube-канале департамента культурного наследия города Москвы. Ссылки на мероприятие также выложат на официальной странице ведомства в соцсети Facebook и в разделе «Дни наследия» портала «Узнай Москву». Заранее регистрироваться не нужно.

Руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов отметил, что в 2020 году Дни исторического и культурного наследия проходят в онлайн-формате, который пользуется популярностью. Первый марафон состоялся 18 апреля. Трансляция шла 12 часов, ее посмотрели более 5 тысяч зрителей.

Емельянов добавил, что самыми просматриваемыми стали виртуальные экскурсии, поэтому на 16 мая подготовили большое количество онлайн-туров с экспертами.

Модератором второго онлайн-марафона выступит журналист и автор документальных фильмов и передач о столице Владимир Раевский. С российскими и международными экспертами в области истории архитектуры, сохранения культурного наследия и реставрации он будет связываться с помощью видеозвонков из телестудии.

Каждое выступление продлится 45-50 минут. Зрители смогут задавать вопросы экспертам во время трансляции. Ответы прозвучат после выступлений.