РИАМО - 13 мая. В этом году для оплаты потребленных коммунальных услуг в Подмосковье должны приниматься показания всех индивидуальных приборов учета, в том числе тех ИПУ, срок поверки которых истекает в 2020 году, говорится в сообщении пресс-службы Госжилинспекции Московской области.

«Постановление правительства РФ от 2 апреля 2020 года №424 «Об особенностях предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» приостановило до 1 января 2021 года действие подпункта «д» пункта 81(12) Правил предоставления коммунальных услуг», - говорится в сообщении.

Данным подпунктом установлено, что по истечении межпроверочного интервала прибор учета считается вышедшим из строя, а его показания не могут применяться при расчете коммунальных платежей.

Благодаря мораторию жители Подмосковья, которые оплачивают коммунальные услуги по показаниям приборов учета, могут спокойно делать это в течение всего 2020 года. Исполнители услуг обязаны принимать показания их ИПУ.

Если сумма за коммунальную услугу станет значительно больше среднемесячной, то нужно обратиться в управляющую организацию и уточнить, по каким показателям рассчитали платеж. Если УК не пойдет на контакт, следует написать обращение в «Добродел» или Госжилинспекцию.