РИАМО - 13 мая. Депутаты Мособлдумы на прошлой неделе провели 115 онлайн-приемов с местными жителями, в ходе которых помогли жителям Подмосковья устроить ребят в детский сад и оформить выплаты, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

Так, к Первому заместителю председателя Московской областной думы Никите Чаплину обратилась многодетная мама из Мытищ и мама ребенка-инвалида из Лобни. Обе женщины попросили выделить им материальную помощь. Все запросы будут отработаны в ближайшее время.

«В ходе приема к депутату Московской областной думы Александру Баранову поступили обращения от жителей Наро-Фоминского городского округа. Так, квартира заявительницы пострадала от протечки крыши. По данному вопросу решено направить соответствующий запрос в комитет по ЖКХ», - говорится в сообщении.

Депутат Мособлдумы Роман Горбунов провел дистанционный прием жителей городских округов Чехов и Серпухов по телефону. Поступило несколько обращений от родителей трехлетних детей, чтобы с проблемами оформления малышей в детский сад. Парламентарий связался с исполняющим обязанности начальника управления образования городского округа Чехов. Он рассказал, что выдача направлений в детсады организована с 6 мая. Формирование групп начинается с 1 июля.

Депутат Мособлдумы Дмитрий Дениско в ходе телефонных разговоров проинформировал граждан о соцподдержке.

Депутат Мособлдумы Олег Рожнов рассмотрел обращение по старому парку в Селятине, на территории которого была проведена санитарная вырубка. Он пояснил, что уборка в парке будет сделана после улучшения эпидемической ситуации в регионе.

К депутату Мособлдумы Александру Смирнову обратились жители городского округа Химки по вопросу вырубки деревьев во дворе дома. Была проведена проверка, в результате которой выяснилось, что вырубка идет под строительство Репинской развязки через Ленинградское шоссе, но после выезда на место, благодаря жителям удалось уменьшить площадь вырубки и сохранить 20 деревьев.