РИАМО - 13 мая. В Москве умер клирик храма Троицы Живоначальной в Конькове Алексий Пеньков, у которого ранее диагностировали коронавирусную инфекцию, говорится в сообщении пресс-службы рабочей группы при патриархе по коронавирусу.

«13 мая 2020 года от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались протоиерей Алексий Пеньков, клирик храма Троицы Живоначальной в районе Коньково (Москва)», - говорится в сообщении.

Также в среду от коронавинурса скончался клирик Шуйской епархии Ивановской митрополии иеромонах Петр (Грибов).

В Москве с начала пандемии выявили 126 004 случая заражения коронавирусом.

В столице действует режим самоизоляции, выходить из дома можно только по веским причинам. В общественных местах и транспорте горожане должны носить защитные маски и перчатки.

Для поездок на личном и общественном транспорте москвичам следует оформлять цифровой пропуск.

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Текстовая трансляция

13 МАЯ

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- Расширен перечень отраслей, которые больше всего пострадали в условиях пандемии коронавирусной инфекции. В список были внесены торговля через автоматы и производство изделий народных художественных промыслов.

- Российские девятиклассники не будут сдавать ОГЭ в этом году. Итоговые оценки будут выставляться на основании годовых.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В России приостановили обращение аппаратов ИВЛ «Авента‑М». Данное медоборудование использовали больницах в Москве и Санкт‑Петербурге, где произошли пожары.

- Перчатки и маски можно будет приобрести в поездах ЦППК. Стоимость маски – 30 рублей, а цена одной пары перчаток — 20 рублей.

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- За сутки в России зарегистрировали 10 028 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 962 заболевших. В Москве - 4703.

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- Более чем у 70% пациентов больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус. За сутки в больницу поступили 22 человека.

- Шапошников: Ситуация с распространением Covid‑19 в Москве находится под контролем.