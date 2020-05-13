РИАМО - 13 мая. Жители Подмосковья получат подробные разъяснения по мерам социальной поддержки в условиях пандемии в рамках телеэфира 14 мая, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

В период действия режима повышенной готовности из-за пандемии коронавируса для жителей Подмосковья предусмотрены федеральные и региональные выплаты, а также предоставление продуктовых наборов.

«Я дал поручение первому зампреду правительства Ольге Забраловой провести прямой разговор — он состоится на канале «360» завтра в 17 часов. Ее задача - доступно, наглядно, со слайдами объяснить порядок действий — чтобы никто не запутался, а после — ответить на ваши вопросы в социальных сетях», - написал Воробьев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Так, для жителей предусмотрено шесть мер федеральной поддержки. Это выплата 5 тысяч рублей в течение трех месяцев для семей с детьми до трех лет, ежемесячная денежная выплата на ребенка от трех до семи лет. Также вдвое увеличивается ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет и устанавливается ежемесячная выплата в размере 3 тысяч рублей при признании безработным. Для сотрудников интернатов и домов престарелых предусмотрены доплаты.

«Самая массовая мера поддержки — разовая выплата в 10 тысяч рублей, на которую могут претендовать родители ребят от трех до 16 лет. У нас в Подмосковье почти 800 тысяч таких ребятишек. И понятно, что объем работы достаточно большой. Подать заявление о выплатах можно онлайн на портале «Госуслуги», - добавил Воробьев.

На региональном уровне для жителей Подмосковья предусмотрены три меры соцподдержки. Это надбавка сотрудникам центров занятости и соцработникам; люди, которые потеряли работу из-за коронавируса, могут претендовать на ежемесячную выплату до 15 тысяч рублей. В начале периода самоизоляции была введена выплата в 3 тысячи рублей для жителей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями.

Помимо денежной, установлена натуральная помощь жителям Московской области. Прежде всего это продуктовые наборы, которые предназначаются для одиноких пожилых людей, многодетных семей, тех, у кого грудные дети, а также для медиков, которые заболели.

На продуктовую помощь бизнес выделил около 335 миллионов рублей. Далее эту меру будут реализовывать за счет бюджета – из него выделят 100 миллионов рублей. Для получения наборов введут ряд критериев, которые озвучат позднее.

Воробьев добавил, что с коронавирусом в Подмосковье борются 22 тысячи медиков. Все региональные и федеральные выплаты они получат до конца недели. В регионе также поддержат бизнес и самозанятых.

«Я поставил задачу: все, кто оказался в критической ситуации, должны почувствовать нашу заботу и участие», - заключил Воробьев.

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Текстовая трансляция

13 МАЯ

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