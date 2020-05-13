РИАМО - 13 мая. Члены общественного совета при Главном управлении МВД России по столице прокомментировали внесенные в Госдуму поправки к закону «О полиции», говорится в сообщении пресс-службы московской полиции.

В Госдуму РФ был внесен проект федерального закона «О внесении изменений в ФЗ «О полиции». Он направлен на усиление гарантий защиты прав и законных интересов граждан, совершенствование практической деятельности сотрудников полиции по предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений и иных правонарушений.

«Сегодня технологии развиваются быстрыми темпами, к сожалению, вместе с ними развивается и преступное сообщество, мы должны дать на вооружение своим правоохранительным органам, четкие средства борьбы с преступностью и преступлениями», - отметил член общественного совета при ГУ МВД России по Москве, член совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Борисов.

Он предположил, что поправки в закон «О полиции» направлены на борьбу с современными преступлениями, это касается и досмотра машин, которые на сегодняшний день развиваются, в частности, как каршеринг и зачастую используются преступниками.

Член общественного совета при ГУ МВД России по Москве, член Ассоциации юристов России Александр Булавин считает, что при внесении поправок нужно было помнить про определение объемов полномочий полицейских, о конституционно-правовом требовании, что ограничение прав и свобод граждан возможно только в интересах обеспечения безопасности общества и государства.

«Можно сказать, что авторами данное требование в целом было соблюдено. Конечно, зачастую, особенно при расширении полномочий сотрудников полиции, возникает дискуссия в обществе, некое волнение, но в данном случае какие-то простые примеры, которые наверно понятны каждому, например, предлагается разрешить сотрудникам полиции вскрывать автомобили при наличии угрозы жизни и здоровью граждан», - отметил Булавин.

Он уточнил, что данные действия полиции будут необходимы, если ребенок остался без попечения родителей в запертой машине.

Председатель общественного совета при МВД РФ, председатель центрального совета ООД «Гражданское общество», доктор юридических наук, профессор Анатолий Кучерена отметил, что предлагаемые поправки в закон о полиции, прежде всего, основаны на анализе правопроминительной деятельности органов внутренних дел.

«Этот анализ позволил прийти к выводу, что существует ряд серьезных проблем в части эффективного осуществления органами внутренних дел своих полномочий. Я должен сказать, что этот законопроект, прежде всего, направлен на усиление гарантий граждан в защите их прав и законных интересов», - подчеркнул Кучерена.

Он также напомнил, что с принятия закона о полиции прошло уже девять лет. Во многие законы уже внесли изменяя, в том числе, в уголовно-процессуальный кодекс.