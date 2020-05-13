РИАМО - 13 мая. Инспекторы выявили 101 нарушение правил поведения в период режима повышенной готовности в лесах Подмосковья с 1 по 11 мая, говорится в сообщении пресс-службы комитета лесного хозяйства Московской области.

«По фактам нарушений составлены протоколы об административных правонарушениях», - говорится в сообщении.

За первые четыре месяца текущего года государственные лесные инспекторы в ходе патрулирования выявили 1342 нарушения правил пожарной безопасности в лесах Подмосковья и 20 предполагаемых виновников пожаров.

Нарушение правил пожарной безопасности в лесах Подмосковья влечет для граждан штраф в размере до 5 тысяч рублей, должностных лиц – до 40 тысяч рублей, юридических лиц – до 500 тысяч рублей.