РИАМО - 13 мая. В период действия режима повышенной готовности из-за пандемии коронавируса для жителей Подмосковья предусмотрены меры социальной поддержки в виде федеральных и региональных выплат, а также предоставления продуктовых наборов, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев провел совещание с главами и профильными министрами. В рамках мероприятия глава региона поручил властям внимательно следить за реализацией мер соцподдержки в условиях пандемии.

«Мы должны организовать работу так, чтобы жители оперативно, без задержек получили то, что им полагается. Необходимо, чтобы у каждого человека было полное понимание: какие деньги, за какой период и каким способом он их получит», - сказал Воробьев.

Из федерального бюджета предусматриваются следующие виды выплат: единовременная выплата на каждого ребенка с российским гражданством от трех до 16 лет (если ребенок достиг возраста 16 лет до 1 июля 2020 года) в размере 10 тысяч рублей; выплаты по 5 тысяч рублей семьям с детьми до трех лет с апреля по июнь.

Кроме того, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет увеличено до 6751 рубля. Предусмотрена ежемесячная выплата на ребенка от трех до семи лет с доходом семьи ниже прожиточного минимума в размере 6344 рубля; выплата в размере 3 тысяч рублей на ребенка для безработных родителей с апреля по июнь. Из федерального бюджета также будет осуществлена доплата работникам социальных учреждений.

«На региональном уровне мы тоже приняли решение поддержать тех, кто остался без работы. Сейчас на бирже труда числится 48 тысяч человек - это на 25 тысяч больше с начала марта. Мы ввели региональную ежемесячную доплату к пособию по безработице до 15 тысяч рублей», - добавил Воробьев.

Также из областного бюджета предусмотрены выплаты жителям от 65 лет и старше и людям с хроническими заболеваниями, соблюдавшим режим самоизоляции. Кроме того, будут осуществлены доплаты для соцработников и специалистов центров занятости.

Мера поддержки в виде выдачи продуктовых наборов будет осуществляться по четким критериям.

«Это наборы для людей старшего, школьного возрастов, семей с детьми. Такая помощь оказывается из внебюджетных источников. Мы обратились к бизнесменам, собрали 335 миллионов рублей, которые пошли на закупку продуктов и средств индивидуальной защиты. Я дал распоряжение выделить еще 100 миллионов рублей на дальнейшее формирование продуктовых наборов», - отметил Воробьев.

Также в ходе совещания с властями губернатор Московской области поручил усилить контроль за поступлением президентских выплат медикам.

Из-за распространения коронавируса в Подмосковье действует режим самоизоляции. Жители обязаны носить маски в общественных местах, а также на транспорте. Ограничения на работу предприятий продлены до 18 мая.

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Текстовая трансляция

13 МАЯ

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