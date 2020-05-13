РИАМО - 13 мая. В Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» пышно расцвела поздняя махровая сакура, также в саду продолжают цвести рододендроны, сирень, черешня, черемуха, груша и другие деревья, говорится в сообщении пресс-службы сада.

Сакура находится возле амурских бархатов и папоротников у старинного пруда на территории новой экспозиции «Дальневосточный сад».

«В «Аптекарском огороде» произрастают три вида сакуры: вишня Саржента (сахалинская), вишня ниппонская (курильская) и вишня пильчатая, а также многочисленные сорта (Аманогава с темно-розовыми бутонами, Канзан с розово-красными бутонами и так далее)», - говорится в сообщении.

Данное дерево выращивают только в декоративных целях. Его изумительно красивое цветение полностью компенсирует отсутствие съедобных плодов. В зависимости от сортовых характеристик цветки на деревьях начинают распускаться в апреле-мае. Палитра цветения — от белоснежного до ярко-розового.

На сегодняшний день из-за режима самоизоляции Ботанический сад МГУ закрыт для посетителей. «Аптекарский огород» предлагает всем желающим посетить онлайн-экскурсии на своем сайте и в социальных сетях.