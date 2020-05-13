РИАМО - 13 мая. Больше 1,9 миллиона пассажиров воспользовались общественным транспортом Московской области на вторых майских праздниках, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

Свыше 696 тысяч пассажиров воспользовались автобусами и еще порядка 1,2 миллиона жителей перевезено электричками. Самым востребованным днем у пассажиров стал понедельник, когда в автобусах проехало свыше 287 тысяч человек. Менее востребованным оказалось 9 мая (197 тысяч человек).

«В общественном транспорте Подмосковья пассажиропоток значительно сократился в связи с режимом самоизоляции. По сравнению с прошлым годом в эти майские праздники в транспорте проехали в три раза меньше пассажиров», - отметила первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова.

За выходные на автобусах «Мострансавто» проехало свыше 555 тысяч человек, что составляет почти 80% от всех автобусных перевозок в эти дни. При этом свыше 56% поездок было оплачено картой «Стрелка», около 44% транзакций совершено с помощью социальных карт жителей Москвы и области.