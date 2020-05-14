РИАМО - 14 мая. В четверг свой 78-й день рождения отмечает известный конструктор и организатор производства систем управляемого ракетного оружия для военно-воздушных сил и военно-морского флота России, почетный гражданин Московской области Владимир Николаевич Трусов.

Владимир Трусов родился 14 мая 1942 года в Махачкале. Несколько десятков лет он проработал на государственном предприятии оборонного значения в Дубне. Прошел путь от техника-технолога до генерального директора крупного государственного конструкторского бюро военно-промышленного комплекса России.

Под руководством и при творческом участии Владимира Трусова создаются и поступают на вооружение образцы высокоточных стратегических крылатых ракет авиационного базирования и ракет класса «воздух-земля», «море-море» для фронтовой авиации и военных кораблей. По инициативе Владимира Трусова также разработаны и выполняются программы социального обеспечения работников и ветеранов предприятия, благотворительные проекты.

Владимир Николаевич Трусов - почетный член Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор технических наук. Автор более 30 изобретений и свыше 200 научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

В 1960 году Владимир Трусов окончил Дагестанский механический техникум, в 1968 году - Куйбышевский авиационный институт по специальности «инженер-механик». Свой трудовой путь он начал в 1964 году техником-технологом на секретном предприятии в Каспийске.

С 1968 по 1981 год Владимир Трусов был инженером-конструктором, затем – ведущим конструктором Машиностроительного конструкторского бюро «Радуга» в Дубне. С 1981 по 1985 год – секретарем парткома КПСС Машиностроительного конструкторского бюро «Радуга», затем – исполняющим обязанности заместителя главного конструктора МКБ «Радуга».

С 1985 по 1988 год Владимир Трусов занимал должность второго секретаря Дубненского городского комитета КПСС. С 1988 по 1991 год был исполняющим обязанности заместителя главного конструктора, затем – главным конструктором МКБ «Радуга». С 1991 по 1993 год трудился главным конструктором, заместителем генерального конструктора, исполняющим обязанности руководителя Государственного машиностроительного конструкторского бюро «Радуга».

С 1993 по 2005 год Владимир Трусов являлся генеральным директором ГМКБ «Радуга», затем – генеральным директором ФГУП «Государственное машиностроительное конструкторское бюро «Радуга» имени А. Я. Березняка». С 2005 по 2016 год – генеральным директором ОАО «Государственное машиностроительное конструкторское бюро «Радуга» имени А. Я. Березняка».

Сегодня Владимир Трусов занимает пост генерального директора АО «Государственное машиностроительное конструкторское бюро «Радуга» имени А. Я. Березняка».

Владимир Николаевич Трусов награжден орденом Дружбы народов, орденами Дружбы и «За заслуги перед Отечеством» IV степени, ведомственными наградами и наградами Московской области. Владимир Трусов - заслуженный машиностроитель Российской Федерации, почетный гражданин города Дубны. Постановлением губернатора Подмосковья от 27 сентября 2017 года ему присвоено звание «Почетный гражданин Московской области».