РИАМО - 13 мая. Пассажиры «Мострансавто» за первый день действия масочного режима купили 1,2 тысячи одноразовых медицинских масок в автобусах, а также в билетных кассах автовокзалов и автостанций предприятия, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

Больше всего масок приобрели пассажиры МАП №5 Подольска, автоколонны №1783 Ногинска, МАП №6 Одинцова, МАП №3 Домодедова.

«Средства индивидуальной защиты органов дыхания можно купить в кассах 39 автовокзалов и автостанций предприятия, а также в автобусах перевозчика, курсирующих по маршрутам Подмосковья и Москвы», - говорится в сообщении.

Стоимость защитной маски – 29 рублей. Оплатить покупку можно бесконтактным способом: картой «Стрелка», банковской картой или гаджетом.

С 12 мая в Москве и Московской области действует масочный режим: жители региона должны носить медицинские маски или респираторы в общественных местах, в том числе во время поездок в транспорте.

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Текстовая трансляция

13 МАЯ

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- В России приостановили обращение аппаратов ИВЛ «Авента‑М». Данное медоборудование использовали больницах в Москве и Санкт‑Петербурге, где произошли пожары.

- Перчатки и маски можно будет приобрести в поездах ЦППК. Стоимость маски – 30 рублей, а цена одной пары перчаток — 20 рублей.

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- За сутки в России зарегистрировали 10 028 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 962 заболевших. В Москве - 4703.

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