РИАМО - 13 мая. В дни дистанционного обучения воспитанники детской школы искусств №3 городского округа Воскресенск продолжают принимать участие в конкурсах различного уровня и радовать своими победами преподавателей и родителей, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«В конце апреля были подведены итоги двух конкурсов, которые были организованы международным продюсерским центром MuzStart, - международного многожанрового конкурса-фестиваля «Чемпионат России» и международного многожанрового конкурса-фестиваля «Чемпионат Москвы», - говорится в сообщении.

Воскресенские ребята достойно представили ДШИ №3, став победителями и призерами этих престижных конкурсов.

Обладателями Гран-при стали Андрей Сметухин – инструментальное творчество – ксилофон (преподаватель Никита Дормидонтов, концертмейстер Ирина Медведева), Артем Поляков - инструментальное творчество – гитара (преподаватель Евгения Воробьева), Арина Федорова – вокальное исполнительство – авторская песня (преподаватель Ольга Александрова).

Гран-при также вручили дуэту Дарина Дулгер и Елена Дулгер – театр, мюзикл (руководители Ольга Выговская, Татьяна Суханова, аранжировка - Ольга Александрова), ансамблю русских народных инструментов «Импульс» (руководитель Дмитрий Сметухин, концертмейстер Наталья Николаева).

Лауреатами I степени стали Максим Гурбанов - инструментальное творчество – гитара (преподаватель Ирина Сметухина), Андрей Сметухин – инструментальное творчество – баян (преподаватель Дмитрий Сметухин), Юлия Макарова – инструментальное творчество – фортепиано (преподаватель Ольга Александрова), Арсений Завольсков – инструментальное творчество – баян (преподаватель Марина Мартынова).