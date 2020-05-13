РИАМО - 13 мая. Свыше 900 россиян прошли карантин в обсерваторах Подмосковья после возвращения из других стран, после этого они уехали домой, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

Прямо из аэропортов Подмосковья и Москвы, где каждый зарубежный рейс встречают представители правительства Московской области, россиян доставляют домой или в обсерваторы для прохождения 14-дневного карантина.

«В настоящее время в Подмосковье работают пять обсерваторов, в которых размещают наших соотечественников, прибывающих из зарубежья. Дополнительно в резерве мы имеем еще четыре, их мы подключим к работе в случае необходимости», - отметила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Обсерваторы - это пансионаты и санатории, находящиеся в областной собственности, и частные гостиницы, которые согласились помочь в размещении людей на время карантинных мер. Туда направляют жителей дальних регионов России, если их невозможно сразу доставить домой.

Со 2 апреля обсерваторы приняли на карантин более 1,4 тысячи человек, порядка 900 уже его прошли и вернулись домой. В настоящий момент в обсерваторах находятся порядка 500 человек.

После окончания карантина в Московской области некоторые регионы присылают транспорт, чтобы забрать своих жителей домой. Доставку остальных россиян в аэропорты или на вокзалы осуществляет министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Недавно к транспортировке людей из обсерваторов подключилось подведомственное Минмособлимуществу учреждение – Московское областное БТИ.

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13 МАЯ

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