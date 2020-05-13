РИАМО - 13 мая. Воскресенские медики получили новый реанимобиль, он поступил на подстанцию скорой медицинской помощи районной больницы №1, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа Воскресенск.

Министерство промышленности и торговли РФ передало Московской области 16 реанимобилей с аппаратами искусственной вентиляции легких. Эти машины получили 14 городских округов, где службы скорой помощи нуждаются в них больше всего.

Старший фельдшер Воскресенской станции скорой медицинской помощи Татьяна Макурина со знанием дела осмотрела новую машину, отметила высокий уровень ее технической оснащенности. Этот автомобиль станет хорошим подспорьем и обязательно поможет спасти ни одну жизнь.

Теперь на Воскресенской станции скорой помощи – 14 автомобилей экстренной медицинской помощи и два реанимобиля. Сотрудники работают в режиме повышенной готовности.

С новой машиной работников скорой помощи поздравил первый заместитель главы администрации городского округа Воскресенск Владислав Сатинаев. По поручению главы округа он передал медикам подарки от семьи российского фигуриста Евгения Плющенко и продуктовые наборы.

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Текстовая трансляция

13 МАЯ

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