РИАМО – 13 мая. Правительство России приняло решение распустить рабочую межведомственную группу по созданию общенационального энциклопедического портала, сообщает Газета.ru.

Власти хотели создать российский аналог «Википедии» на основе 35 томов Большой российской энциклопедии, составляемой с 2004 года.

«Упразднить межведомственную группу по вопросам, связанным с созданием на основе электронной версии Большой российской энциклопедии <...> общенационального научно-образовательного интерактивного энциклопедического портала», — отмечается в документе.

На создание этой энциклопедии три года назад заложили 1,7 миллиарда рублей.