РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 мая. Полицейские Люберец задержали подозреваемого в краже бензогенератора иностранного производства, говорится в сообщении МУ МВД России «Люберецкое».

В дежурную часть Томилинского отдела полиции МУ МВД России «Люберецкое» поступило заявление от местной жительницы. По ее словам, неизвестные на территории ее приусадебного участка, расположенного в СНТ «Ручеек» горокруга Люберцы, из бытовки похитили бензогенератор иностранного производства. Сумма ущерба составила 50 тысяч рублей.

"Сотрудниками патрульно-постовой службы совместно с участковыми уполномоченными полиции МУ МВД в результате оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления задержан 39-летний уроженец республики Средней Азии. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража», - говорится в сообщении.

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Люберецким городским судом задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.