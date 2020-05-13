РИАМО – 13 мая. В Москве с начала распространения коронавируса выявили 47 тысяч нарушений режима самоизоляции горожанами с коронавирусом или ОРВИ и их родственниками, сообщает ТАСС.

Начальник Главконтроля Евгений Данчиков подчеркнул, что в столице по-прежнему остается большой процент нарушений больными коронавирусом и ОРВИ, а также родственниками, проживающими с ними в одной квартире.

«За период развития коронавирусной инфекции зафиксировано почти 47 тысяч подобных нарушений. Контроль за соблюдением режима обязательной самоизоляции является для нас приоритетом, ведь именно недисциплинированное поведение болеющих граждан приводит к ускорению темпов распространения вируса», - сказал Данчиков.

В столице по-прежнему фиксируют нарушение режима с помощью технических инструментов. Горожане, лечащиеся на дому, предварительно подписывают соответствующее согласие на постоянное нахождение дома на изоляции в течение всего периода лечения. Кроме того, они дают согласие на обработку своих персональных данных и обязуются в течение суток с момента подписания документов установить и использовать в установленном порядке приложение «Социальный мониторинг».

Предварительно москвичам разъясняют все правила прохождения лечения в домашних условиях, а также предоставляются инструкции по использованию приложения.

За последние сутки в России выявлено 10 028 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 4703 - в Москве.

Текстовая трансляция

13 МАЯ

- Самые важные новости дня в карточках

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- Перчатки и маски можно будет приобрести в поездах ЦППК. Стоимость маски – 30 рублей, а цена одной пары перчаток — 20 рублей.

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- За сутки в России зарегистрировали 10 028 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 962 заболевших. В Москве - 4703.

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