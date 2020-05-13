РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 мая. Три ребенка из подмосковных Люберец победили в первом этапе конкурса детского творчества «Полицейский дядя Степа», говорится в сообщении МУ МВД России «Люберецкое».

Сотрудники МУ МВД России «Люберецкое» совместно с членами общественного совета при МУ МВД провели Всероссийский конкурс детского творчества «Полицейский дядя Степа». Конкурс проводится ежегодно с целью повышения престижа службы в органах внутренних дел и формирования позитивного общественного мнения о деятельности полиции. На конкурс были представлены поделки и рисунки детей в возрасте от 6 до 14 лет. В состав жюри вошли общественники и сотрудники МУ МВД.

«Учитывая сложную эпидемиологическую обстановку, победитель был выбран путем онлайн-голосования, по итогам которого первое место заняла 9-летняя Вероника Антонова, выполнившая поделку из пластилина под названием «Полицейский Дядя Степа!». Второе место - 6-летний Марк Никитов с поделкой из бумаги «На страже счастливого детства», 3 место - 6-летний Вова Мясников с поделкой из пластилина «Дядя Степа - светофор», - говорится в сообщении.

Работа, занявшая 1 место, будет представлять городской округ Люберцы во втором этапе конкурса, который пройдет в ГУ МВД России по Московской области.