РИАМО - 13 мая. Специалисты «Мосприроды» сняли на видео в природно-историческом парке «Царицыно» брачные игры ужей, скоро самки начнут откладывать яйца и через пять недель из них вылупятся ужата, говорится в сообщении пресс-службы департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы.

«В конце апреля и в мае после весенней линьки начинается брачный период у ужей. После спаривания самки ищут влажные теплые места для откладывания яиц. Для этого подходят кучи перегноя, опавшей листвы, сырой мох, трухлявые пни и мышиные норы», – говорится в сообщении.

Внутри МКАД обыкновенного ужа замечали на 16 природных территориях. Например, их встречали в природно-исторических парках «Царицыно», «Измайлово», «Москворецкий», «Битцевский лес», «Серебряный бор».

Ужи неопасны для человека и не имеют яда. Гадюки не так безобидны, поскольку у них есть яд, который в очень редких случаях является смертельным для людей. Отличить ужа от гадюки можно по двум характерным желтым пятнам по бокам головы.

Обычно змея не атакует человека первой. Нужно запомнить, что по утрам рептилии более медлительные – нужно внимательно смотреть под ноги при походах в лес. Лучше надевать высокую и плотную обувь для прогулок в лесу или парке – через нее змея не доберется до кожи в случае укуса.

Если змея вас укусила — не стоит паниковать. В качестве доврачебной помощи медики советуют наложить давящую повязку (но не жгут), уменьшить нагрузку на конечность вплоть до обездвиживания, обеспечить обильное питье.

Одна самка может отложить до 100 штук кожистых яиц, из которых спустя пять недель вылупятся ужата. При этом ужи не высиживают яйца.

В Красную книгу Москвы занесены пять видов пресмыкающихся, в том числе обыкновенный уж и обыкновенная гадюка.