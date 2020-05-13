РИАМО - 13 мая. Подмосковные депутаты оказали помощь в майские праздники сотне нуждающихся семей, доставили им средства индивидуальной защиты, медикаменты, бытовую технику и средства ухода для детей, говорится в сообщении пресс-службы Московской областной думы.

Помощь семьям оказали 17 депутатов Мособлдумы: Олег Рожнов, Игорь Чистюхин, Вячеслав Фомичев, Игорь Коханый, Андрей Голубев, Игорь Исаев, Дмитрий Дениско, Тарас Ефимов, Олег Жолобов, Владимир Жук, Вячеслав Крылов, Александр Наумов, Алла Полякова, Линара Самединова, Татьяна Сердюкова, Роман Горбунов, Никита Чаплин.

«Рожнов оказал помощь жительницам Наро-Фоминского городского округа, обратившимся через «Избиратель-депутат». Две женщины оказались в сложной жизненной ситуации, так как доход их семей серьезно снизился. Парламентарий купил и доставил продукты», – отмечается в материале.

Полякова передала предметы первой необходимости жителям Королева и Ивантеевки. По ее словам, многие жители в силу возраста или иных обстоятельств строго соблюдают режим самоизоляции, не выходят из дома и поэтому нуждаются в обеспечении продуктами и лекарствами. Гражданам принесли все, о чем они попросили.

Сердюкова вручила военному комиссариату городов Руза и Можайск 700 медицинских масок и 200 пар одноразовых перчаток. Деньги на средства индивидуальной защиты выделили из фонда депутата.

Горбунов оказал помощь жительнице Серпухова. К нему обратился сын многодетной мамы с просьбой оказать помощь в получении продуктового набора. После данного письма депутат собрал набор с продуктами первой необходимости и привез их многодетной семье.

Чаплин отметил, что в случае необходимости получения помощи можно обратиться на горячую линию: 8-800-550-50-30, а также написать на личную электронную почту зампреда: moduma@yandex.ru либо в директ на страницах в социальных сетях.