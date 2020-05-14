РИАМО - 14 мая. Ряд бесплатных вебинаров проведут в мае для сотрудников некоммерческих организаций Москвы или людей, интересующихся их деятельностью, в рамках образовательной программы «НКО Лаб», онлайн-тренинги будут вести эксперты по деловым коммуникациям, говорится в сообщении пресс-службы комитета общественных связей и молодежной политики Москвы.

«Программа предназначена для благотворительных и других организаций некоммерческого сектора. Тренинги проводятся еженедельно, все они посвящены полезным на практике вопросам, например, юридическим основам или особенностям бухучета в НКО», — сказала заммэра Москвы — руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

Она добавила, что этот проект был запущен в 2016 году, и за все время было организовано более 1 тысячи обучающих мероприятий. Новый блок «НКО Лаб» был назван «Общаемся правильно: приемы и навыки эффективных коммуникаций».

14 мая эксперты расскажут, как нужно выстаивать общение людьми правильно и как особенности эмоционального интеллекта могут в этом помочь. Тренинг проведет преподаватель школы бизнеса и международных компетенций Московского государственного института международных отношений МИД России Елена Кузина.

19 мая пройдет занятие «Мотивация словом: общение с коллегами во время удаленной работы», его будет вести бизнес-тренер и преподаватель Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России Лилия Маслова.

21 мая все желающие смогут научиться выстраивать диалог с коллегами и партнерами так, чтобы их услышали. Об этом расскажет эксперт по управлению проектами Николай Бандурин. Он объяснит, как написать тезисы для публичного выступления, расскажет о приемах, которые помогут высказываться доходчиво, кратко и образно, не упустив главного и не перегружая лишними сведениями.

Начало каждого занятие будет в 16:00. Организатором вебинаров выступил коворкинг-центр НКО комитета общественных связей и молодежной политики Москвы. Чтобы стать участником, нужно зарегистрироваться на портале «Душевная Москва».