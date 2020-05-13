РИАМО - 13 мая. В Реутове продолжается ямочный ремонт дорог и дворовых территорий, в ходе которого специалисты дорожных служб ликвидировали более 400 ям, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа Станислава Каторова.

«Установившиеся плюсовые температуры позволили дать старт ямочному ремонту уже в марте. Менее чем за два месяца дорожные службы городского округа заделали свыше 1,5 тысяч квадратных метров ям во дворах домов. А площадь ямочного ремонта автомобильных дорог превысила 1,8 тысячи квадратных метров», - говорится в сообщении.

Работы начали с тех участков, по которым чаще всего поступали обращения на портал «Добродел». В первую очередь, ремонт был проведен в дворовом проезде между улицей Октября и Юбилейным проспектом у нового Ледового дворца, во дворах домов №№37 и 39 по Юбилейному проспекту, по улице Дзержинского и проспекту Мира.

С 12 мая специалисты приступили к ремонту по новым обращениям реутовчан, направленным через портал «Добродел», на личную почту главы города Станислава Каторова и в официальные аккаунты администрации в социальных сетях.

«Выполнили работы по ряду адресов, в том числе во дворе домов №9 по улице Кирова, №17А по улице Ленина, отремонтировали проезд между многоэтажками №№33 и 37 на Юбилейном проспекте. В данный момент ведется ремонт дорожного полотна у дома №33 по Юбилейному проспекту со стороны подземного паркинга», - сказал начальник отдела транспорта и связи администрации муниципалитета Иван Квасов.

В 2019 году ямочный ремонт в муниципалитете выполнен на площади свыше 2 тысяч квадратных метров (более 587 ям), во дворах заделаны ямы общей площадью более 5,5 тысячи квадратных метров.